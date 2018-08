Hetero positiever over acceptatie dan homo

Hetero’s hebben een rooskleuriger beeld van de homo-acceptatie in Nederland dan homo’s. Dat valt af te leiden uit een peiling van EenVandaag onder ruim 28.000 leden van het opiniepanel van het tv-programma, onder wie ruim 3200 ‘LHBTI’ers’: lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transseksuelen en intersekse personen.

In het algemeen vindt 60 procent van de ondervraagde LHBTI’ers dat het goed is gesteld met de homo-acceptatie in Nederland. EenVandaag heeft dezelfde vraag voorgelegd aan een dwarsdoorsnede van de bevolking. Daar kwam uit dat 70 procent vindt dat het er goed voor staat.

Een op de drie ondervraagde LHBTI’ers zegt het afgelopen jaar te maken hebben gehad met ,,negatief gedrag” vanwege hun geaardheid of identiteit. Uitschelden of naroepen kwam het vaakst voor. Van de groep die negatieve ervaringen rapporteert, zegt 8 procent dat het ging om bedreigingen. 4 procent werd bespuugd, 3 procent zelfs geslagen of geschopt.

De meerderheid (58 procent) van de LHBTI’ers geeft in het onderzoek aan gedrag soms aan te passen om negatieve reacties te voorkomen. Ze tonen bijvoorbeeld geen genegenheid voor hun partner in het openbaar. ,,Iedereen zegt wel dat homo’s geaccepteerd worden, maar de realiteit is regelmatig anders. Je mag homo zijn, zolang je niet te vrouwelijk bent, zolang ze van me afblijven, et cetera. Het is eigenlijk schijntolerantie”, zegt een van de deelnemers in een toelichting.

Aanleiding voor het onderzoek is de jaarlijkse Canal Parade die zaterdag in de Amsterdamse grachten wordt gehouden.