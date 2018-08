Hooligans FC Utrecht en Feyenoord veroordeeld

Vier voetbalhooligans hebben van de rechter in Utrecht straffen gekregen tot twee maanden cel waarvan één voorwaardelijk voor een grote vechtpartij. Aanhangers van FC Utrecht en Feyenoord gingen op 7 april in Utrecht met elkaar op de vuist.

De Mobiele Eenheid moest hard ingrijpen. Veel mensen raakten gewond. Ook was er veel schade, onder meer aan het meubilair van een ijssalon waar voor de deur gevochten werd. Volgens omwonenden was het ,,alsof de oorlog was uitgebroken”. De snelweg A12 bij Meern werd ook tijdelijk afgesloten omdat er mensen op de weg liepen.

Een 27-jarige man uit Nieuwegein, een 25-jarige man uit De Meern en een 24-jarige man uit Rotterdam zijn vrijdag door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken en een werkstraf van 120 uur. De vierde verdachte, een 46-jarige Rotterdammer kreeg de zwaarste straf, omdat hij al vaker in aanraking is geweest met politie en justitie voor soortgelijke feiten. Daarnaast moet hij nog negentien dagen de cel in en 400 euro boete betalen vanwege eerder voorwaardelijk opgelegde straffen.

De vier moeten ook de schade aan de ijssalon vergoeden. Nog negen relschoppers moeten voor de rechter verschijnen. Hun zaken zijn aangehouden en worden later dit jaar behandeld.