In Hoensbroek (Limburg) is een nog onbekende man doodgeschoten. De man raakte zwaargewond toen hij aan de Akerstraat Noord onder vuur werd genomen. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar was niet meer te redden.

De politie heeft de straat afgezet voor technisch en tactisch onderzoek. Over de aanleiding van het geweld is nog niets bekend.