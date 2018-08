Meer pechmeldingen Nederlanders uit buurlanden

Het aantal pechmeldingen van Nederlanders in buurlanden ligt dit jaar een stuk hoger dan vorig jaar. Vanuit België kwam in de eerste weken van deze zomervakantie een kleine 16 procent meer hulpoproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. Duitsland staat met een stijging van 10 procent op de tweede plek, meldt SOS International, die voor verschillende verzekeringsmaatschappijen en andere organisaties onder meer de pechhulp organiseert.

De toename is volgens de alarmcentrale voor een groot deel toe te schrijven aan het feit dat door het mooie weer van de afgelopen weken meer Nederlanders kiezen voor een vakantie dicht bij huis. De pechmeldingen lopen uiteen van een lekke band tot aan (grotere) problemen met de motor of de accu.

SOS International adviseert vakantiegangers van tevoren hun auto, caravan, camper of vouwwagen goed na te laten kijken.