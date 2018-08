Nederlandse vrouw dood na val in rivier Canada

Een Nederlandse vrouw is in het westen van Canada omgekomen bij een ongeval waarbij zij in de rivier de Campbell is gevallen. Dat melden lokale media. Het zou gaan om een vrouw van ongeveer zestig jaar. Haar man getuigde dat ze was uitgegleden en onder water verdween.

Nadat haar echtgenoot alarm sloeg is een zoekactie gestart. Na enkele uren werd haar levenloze lichaam verderop in de rivier gevonden door reddingswerkers, meldde de krant Campbell River Mirror.

De echtgenoot wordt volgens de krant ter plaatse bijgestaan door een Nederlands sprekende agent en het Nederlandse consulaat. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de dood van de vrouw, maar kan verder nog geen mededelingen doen over de identiteit van het slachtoffer.