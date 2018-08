OM: oud-premier Curaçao moet betalen of cel in

Het Openbaar Ministerie op Curaçao wil dat de voormalige minister-president Gerrit Schotte en zijn partner Cicely van der Dijs ruim 2 miljoen Antilliaanse gulden (bijna 1 miljoen euro) betalen. Als ze niet, of niet op tijd betalen, eist het OM tot drie jaar celstraf per persoon.

De twee zouden geld onrechtmatig hebben verkregen, zo betoogde het OM tijdens de behandeling van de zaak eerder deze week. Op 30 augustus doet de rechter op Curaçao uitspraak.

Het advocatenteam dat het stel bijstaat, onder leiding van het kantoor van Geert-Jan Knoops, heeft met gebruik van vier deskundigenrapportages aan proberen te tonen dat de ontnemingsvorderingen zonder enige basis zijn. Volgens de verdediging is geen sprake geweest van persoonlijke verrijking.

Schotte werd vorig jaar in hoger beroep veroordeeld voor het aannemen van 223.000 dollar (ruim 190.000 euro) aan steekpenningen, valsheid in geschrift en witwassen van geld. Hij kreeg 3 jaar opgelegd, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Van der Dijs kreeg vijftien maanden opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Schotte en Van der Dijs zijn hierop naar de Hoge Raad in Nederland gestapt. Die zaak moet nog worden behandeld.