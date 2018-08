‘Verplaats beeld Mandela naar Vredespaleis’

Het standbeeld van Nelson Mandela in Den Haag staat helemaal verkeerd. Er komen gewoon veel te weinig mensen langs. Dat vindt Hagenaar Franz van Dijk, die op Facebook een petitie is begonnen om het beeld na zes jaar te verhuizen naar de omgeving van het nabijgelegen Vredespaleis. Hij streeft naar 25.000 medestanders.

Ook combineren de affiches van het Omniversum, dat achter de bronzen sculptuur staat, soms ongelukkig met het beeld, klaagt Van Dijk, zoals de poster voor de filmvoorstelling ‘Grote witte haai’.

Bisschop Desmond Tutu onthulde het ‘Long Walk to Freedom Monument’ van de hand van Arie Schippers in september 2012. Op zich staat het op een waardige, internationale locatie, zo vlakbij verscheidene ambassades, het Catshuis en het onderkomen van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Maar je ziet er dus amper gewone voorbijgangers, aldus Van Dijk, gepensioneerd directeur van het Vervangingsfonds, een onderwijsorganisatie.

Hij vindt het plekje voor de grote strijder tegen de Apartheid daarom maar ,,respectloos”: ,,Ik erger me al tijden. Bij het Vredespaleis is het een wirwar van mensen en bussen.” Daardoor zal het beeld in die omgeving veel eerder de aandacht krijgen die het verdient. Daarbij pas de geest van Mandela prima bij die van het Vredespaleis, vindt Van Dijk.