‘Zonder drinkwater uit van btw-verhoging’

Het belasten van drinkwater ,,is niet meer van deze tijd” en het kabinet zou drinkwater dan ook moeten uitzonderen van de btw-verhoging die begin volgend jaar ingaat. Daarvoor pleiten de drinkwaterbedrijven. ,,In de huidige tijd zou je mogen verwachten dat juist minder gezonde en duurzame producten voor hogere belastingheffing in aanmerking zouden komen”, schrijft directeur Hans de Groene van Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven, in een opiniestuk in Trouw.

Op 1 januari volgend jaar wil het kabinet het lage btw-tarief, waar ook drinkwater onder valt, verhogen van 6 procent naar 9 procent. Daardoor zou de waterrekening voor burgers en bedrijven jaarlijks 50 miljoen euro hoger uitvallen. Maar het leidt volgens De Groene niet tot minder watergebruik. Hij wijst er bovendien op dat drinkwater een eerste levensbehoefte is, past bij een gezonde leefstijl en ,,op milieuvriendelijke en duurzame wijze wordt gemaakt”: het zit niet in een pak en er hoeft geen vrachtwagen voor de weg op.

Vewin wil dat water ofwel wordt uitgezonderd van de btw-verhoging, of een verlaging van de belasting op leidingwater ter compensatie.