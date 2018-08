Amsterdamse grachten toneel van botenparade

De Amsterdamse grachten zijn zaterdag weer het toneel van een bonte stoet boten tijdens de jaarlijkse Canal Parade. De naar verwachting honderdduizenden toeschouwers zien ook dit jaar een schouwspel van feestvierende, vaak kleurrijk of schaars uitgedoste opvarenden aan zich voorbijtrekken. Tegelijkertijd heeft de botenparade ook een serieuze boodschap, want het thema is mensenrechten.

Volgens Lucien Spee, directeur van de stichting Amsterdam Gay Pride, is dat hard nodig. ,,Elk jaar worden we weer geconfronteerd met allerlei vreselijke verhalen uit de hele wereld. Schendingen van mensenrechten, geweld tegen LHBTI’s, afnemende acceptatie in eigen land, vooroordelen en ongepaste grappen.” Het lijkt volgens de directeur elk jaar erger te worden.

Onder anderen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse zaken) en staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) varen mee op de boten van hun ministeries. Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) zit op de boot van de cast en crew van soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. GTST doet voor het eerst mee. De soapies strijden voor homoacceptatie, want volgens hen leiden scènes met LHBTI’ers in de serie nog te vaak tot commotie en boze reacties op Twitter.

Speciaal voor de Canal Parade laat de NS extra lange treinen rijden en wappert de regenboogvlag op het dak van het Centraal Station.