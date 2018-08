‘Excuses voor hard verhoor verkrachte vrouw’

De politie in Limburg heeft excuses aangeboden aan een vrouw die in december 2016 werd verkracht door een tbs’er op onbegeleid verlof. De toen 21-jarige Susanne uit Venray werd tijdens de verhoren rond haar aangifte zwaar onder druk gezet door twee zedenrechercheurs die haar niet geloofden, schrijft de Volkskrant. Het slachtoffer doet zaterdag haar verhaal in de krant, die ook de officiële stukken rond de zaak heeft ingezien.

Daaruit blijkt dat de rechercheurs haar verklaringen in twijfel trekken en telkens vragen of ze haar aangifte wel wil doorzetten. ,,Soms is dit ook een schreeuw om aandacht. Of dat er geestelijk iets aan de hand is”, zegt een van hen. Ook wordt haar gevraagd: ,,Wat voor ervaring heb je met pijpen? Je zegt dat de penis slap was, maar je gaat toch kokhalzen. Doe eens voor? Hoe kokhals je dan?”

In een excuusbrief aan de vrouw schrijft de teamchef dat de twee rechercheurs ,,binnen de kaders” hebben gehandeld, maar ook dat het belang van het slachtoffer ,,onvoldoende is meegewogen” en dat hij de gang van zaken ,,zeer betreurt”.

De dader zat in tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum. Hij werd voor deze verkrachting opgepakt na een DNA-match.