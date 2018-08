Een plofkraak op een pinautomaat op het Utrechtse Smaragdplein heeft grote schade aangericht in de nacht van vrijdag op zaterdag. De gevel van het pand is eruit geblazen en van naast- en bovengelegen winkels en woningen zijn ruiten gesneuveld, zo is te zien op foto’s op sociale media.

De knal was tot in de verre omtrek te horen, melden getuigen.