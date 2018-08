Regenboogkleuren geven route Canal Parade aan

Wie op Google Maps kijkt, krijgt de route van de Canal Parade te zien in regenboogkleuren. De botenparade wordt zaterdag gehouden en trekt veel bekijks. Er staat ook een link bij naar de webpagina van Pride Amsterdam, waarop alle informatie over de botenparade te vinden is.

De optocht, waarin deze keer tachtig boten meevaren, staat in het teken van mensenrechten overal ter wereld. Voor de parade uit wordt het publiek opgewarmd door een team van flyboarders. Zij staan op een plank die door middel van krachtige waterstralen boven het water kan zweven.

Google staat wel vaker stil bij speciale gelegenheden. Meestal gebeurt dat door middel van de zogeheten doodles, afbeeldingen op de startpagina die bij aanklikken doorlinken naar een uitleg.