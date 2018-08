Tele2-klanten in buitenland hebben problemen

Klanten van Tele2 die in het buitenland zitten hebben problemen om bijvoorbeeld te internetten. Vrijdagavond meldde het bedrijf al dat de oorzaak van het probleem was gevonden. Zaterdagochtend schreef Tele2 op zijn eigen website: ,,De storing is veroorzaakt door een overbelasting van roaming-aanvragen op het netwerk.”

Een oplossing is er nog niet. Tele2 zei bezig te zijn met testen, met man en macht bezig te zijn, maar ook dat het niet kan voorspellen wanneer mensen weer gebruik kunnen maken van mobiele diensten.

Een woordvoerster kon nog niets zeggen over een mogelijke compensatie van gedupeerde klanten. ,,We willen eerst het probleem oplossen”, liet ze weten.