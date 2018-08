Tot vijf uur vertraging op Zwarte Zaterdag

Vakantiegangers naar het zuiden van Frankrijk en Spanje hadden tijdens Zwarte Zaterdag vertragingen tot maximaal zo’n vijf uur. Zoals verwacht stonden er in de ochtend al lange files op de A6/A7/A9 van Lyon-Orange tot aan de Spaanse grens, de A71 en de A75 door het centraal Massief en de A10 Parijs-Tours-Bordeaux richting Spaanse grens. In totaal stond er aan het begin van de middag 700 kilometer file in Frankrijk.

Ook in Duitsland hebben toeristen op veel plaatsen in de file gestaan. De smalle A8 München-Salzburg stond garant voor veel vertraging. In het noorden vielen de A1 en A7 op, files stonden daar vooral bij Bremen, Hamburg en Lübeck.

In Zwitserland was er op het hoogtepunt één uur vertraging bij de Gotthardtunnel naar het zuiden. In noordelijke richting was dit twee uur.

Op de Oostenrijkse noord-zuid verbindingen was veel verkeer onderweg op de A10 van Salzburg naar Villach. Ook op de Fernpass B179 was het langzaam rijden. De wachttijd op de A11 naar Slovenië voor de Karawankentunnel was op het hoogtepunt één uur.

Naar het Adriatische kust in Italië was het bijzonder druk op de A1