Verbijstering na uitzetting Afghaans gezin

Twaalf mensenrechtenorganisaties willen dat staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) opheldering geeft over zijn nieuwe asielbeleid voor kwetsbare Afghaanse gezinnen. Hij deed onlangs toezeggingen dat gezinnen met minderjarige kinderen uit Afghanistan beter beschermd zouden worden.

De overheid stuurde zaterdag echter voor het eerst sinds die beleidswijziging een kwetsbaar Afghaans gezin terug. Daardoor is het gezin ,,in groot gevaar” gebracht, stelt de coalitie van mensenrechtenorganisaties, waaronder VluchtelingenWerk Nederland, Amnesty International, Oxfam Novib, Save the Children en Unicef Nederland.

Volgens hen is Afghanistan na SyriĆ« het meest gewelddadige land ter wereld. ,,Wij roepen de Tweede Kamer dan ook op om de staatssecretaris te vragen wat de recente toezegging om Afghaanse gezinnen met minderjarige kinderen beter te beschermen in de praktijk betekent”, aldus de organisaties.