Een politieman in Utrecht heeft aangifte gedaan nadat de bestuurder van een auto op hem inreed. Door opzij te springen wist de agent de auto te ontwijken, zijn fiets raakte zwaar beschadigd.

De politieman zag zondagochtend vroeg in de Wittevrouwenstraat een auto tegen het verkeer in rijden. Hij ging midden op de weg staan en gaf een stopteken. De bestuurder negeerde echter het stopteken en trapte in plaats daarvan het gaspedaal in.