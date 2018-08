Deventer pakt weer uit met boeken

Deventer is zondag voor de dertigste keer boekenstad van Nederland. Over een afstand van zes kilometer langs de IJssel en in de binnenstad staan 850 kramen van boekhandelaren en antiquariaten.

Terwijl de e-reader en het e-book aan populariteit winnen, is de Deventer Boekenmarkt vooral een feest van het papieren boek. Het evenement, het grootste in z’n soort in Nederland, vindt jaarlijks plaats op de eerste zondag in augustus. Gemiddeld trekt de markt ruim 125.000 mensen.

De boekenmarkt begint zondag om 9.30 uur, maar de ware boekenwurm scharrelt vanaf 7.00 uur al langs de kramen op zoek naar die ene bijzondere uitgave. Naar schatting besteden de bezoekers elk jaar tussen de 800.000 en 900.000 euro aan boeken op de markt.

Het zijn niet alleen boeken die de klok slaan in Deventer. Er is een uitgebreid randprogramma met muziek, kunst en een po√ęziefestival. Omdat het warme editie lijkt te worden adviseert de organisatie zelf water mee te nemen, het hoofd te bedekken en zonnebrandcr√®me te gebruiken.