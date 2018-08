Dronken en onverzekerde bestuurder op de bon

Een veertigjarige Rotterdammer is in Zierikzee aangehouden omdat hij dronken en onverzekerd achter het stuur zat. Zijn rijbewijs was eerder al ongeldig verklaard, de auto was niet verzekerd en er was ook geen geldige apk, aldus de politie.

De Rotterdammer vestigde de aandacht van de agenten op door voor hun neus hard met zijn bestelbus het parkeerterrein op te rijden en met gierende banden tot stilstand te komen. Toen de politiemensen poolshoogte namen, roken zij alcohol en ze constateerden dat de bestuurder niet meer normaal op zijn benen kon staan. De man weigerde de blaastest te doen en werd meegenomen naar het politiebureau. Daar wilde hij uiteindelijk de test wel doen en die wees uit dat hij te veel had gedronken.