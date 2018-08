Geboortegolfje onder wisenten in duingebied

Het gaat goed met de wisent. In de kudde in duingebied Kraansvlak, onderdeel van Nationaal park Zuid-Kennemerland, zijn binnen een maand vier kalfjes geboren.

De kudde Europese bizons in het gebied nabij Haarlem telt nu 26 wisenten en levert een wezenlijke bijdrage aan de toename van deze nog altijd bedreigde diersoort, meldt natuurwebsite Nature Today.

Honderd jaar geleden kwam het dier niet meer voor in het wild, maar sinds de jaren vijftig lukt het om de wisent terug te laten keren in de natuur. Om de soort die verwant is aan de Amerikaanse bizon uit de gevarenzone te krijgen, moet er volgens de deskundigen nog veel gebeuren. Wisenten die in het Kraansvlak zijn geboren worden uitgezet in andere gebieden in vooral Spanje en Nederland.