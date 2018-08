Neerslagtekort richting record uit 1976

Nog nooit verdampte zoveel meer neerslag dan er viel tussen 1 april en begin augustus, meldt Weeronline. Het neerslagtekort is tot nu toe 300 millimeter, meldt Weeronline. In het recordjaar 1976 bereikte het tekort in de loop van augustus met 363 millimeter een record.

,,Of we dat absolute record dit jaar gaan verbreken is afwachten. Vanaf woensdag komen er enkele buien en kan het neerslagtekort dus stabiliseren.” In 1976 stond de teller in deze tijd van het jaar op 275 millimeter.

Zo’n stabiliserend neerslagtekort betekent volgens het weerbureau niet dat de extreme droogte ten einde komt, maar dat een fase aanbreekt waarin de droogte niet verder verergert.