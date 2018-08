Na de zware aardbeving van zondag op het Indonesische eiland Lombok volgden nog flink wat naschokken. ,,De heftigste was ongeveer een uur na de aardbeving. Daarna kwamen nog wat kleinere naschokken’, vertelt de 22-jarige Amsterdammer Joep van de Crommert, die samen met een vriend op het eiland zit. ,,Ook vanochtend nog één. Dan denk je toch steeds: wat gaat er nou weer gebeuren?”

Inmiddels zijn de twee Nederlandse toeristen op de luchthaven van Lombok aangekomen, waar ze maandagavond een vlucht hebben naar Bali met NAM Air. ,,We hadden geluk omdat we vijf dagen geleden de tickets al hadden gekocht”, zegt Joep. ,,Anderen hebben minder geluk. Het is extreem druk hier op het vliegveld. Alle vluchten zijn voor de komende twee dagen volgeboekt. Veel mensen zullen op het vliegveld blijven slapen.”

De luchthaven is overigens niet beschadigd door de aardbeving. ,,Alles ligt er goed bij hier”, aldus Joep. Hij kwam nog heel wat Nederlanders tegen op het vliegveld die ook proberen weg te komen. Of hun dat ook lukt, kon hij niet zeggen.

Van de Crommert zat op het moment van de aardbeving in een hotel aan de westkant van het eiland, ter hoogte van Senggigi. Een groepje vrienden van hem zat toen op de nabijgelegen Gili-eilandjes, ten westen van Lombok. ,,Die zijn na de aardbeving een berg op gevlucht uit vrees voor een tsunami. In de tussentijd zijn daar hotels geplunderd en zijn ook hun spullen gestolen.”

Toen een tsunami uitbleef, wist het groepje met een bootje naar Lombok te komen. Joep: ,,Daar zijn ze veilig aangekomen. Inmiddels heb ik ze hier op het vliegveld teruggezien. Maar zij gaan naar een hotel, omdat alle vluchten vol zitten.” Dinsdag vliegen Joep en zijn maat met Emirates terug naar Nederland.