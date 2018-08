‘Ouders korten bij weigering vaccineren’

Ouders die weigeren om hun kind te laten vaccineren moeten gekort worden op hun kinderbijslag. Dat zegt Ruud Coolen van Brakel, voorzitter van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), tegen EenVandaag.

,,Het niet laten inenten van kinderen moet consequenties hebben. Als korten werkt, moeten we dat doen. Ook moeten we overwegen om het vaccineren te verplichten”, aldus de voorzitter. In veertien Europese landen geldt volgens hem al een vaccinatieplicht, voor één of meerdere vaccinaties. ,,In België is vaccineren tegen polio bijvoorbeeld verplicht. In Duitsland kunnen ouders worden beboet en in Australië worden ouders ook al gekort op de kinderbijslag”, aldus Coolen van Brakel.

Hij maakt zich zorgen over het groeiend aantal ouders die hun kinderen niet laten vaccineren tegen ziektes als bof, mazelen, kinkhoest, polio en rodehond. ,,Jaar na jaar zien we een forse daling, waardoor we soms onder de kritische grens terechtkomen. Daardoor kunnen allerlei ziektes weer de kop op steken. Dat zien we nu met de uitbraak van de mazelen in een aantal Europese landen”, aldus de voorzitter. Volgens hem overlijdt ongeveer één op de 1000 kinderen aan dit zeer besmettelijke virus.

Niet alleen streng gelovigen in de Bijbelgordel weigeren hun kinderen te laten vaccineren. ,,Afgelopen jaren zien we dit ook bij steeds meer jonge hoogopgeleide ouders. Dat heeft allerlei oorzaken. Zij hebben meer vertrouwen in de natuur, of wantrouwen het Rijksvaccinatieprogramma. We zien veel nepnieuws hierover op social media, daar laten zij zich ook door beïnvloeden”.