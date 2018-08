Roosendaalse schutter vier jaar vast

BREDA – De 38-jarige Jaouad B. uit Roosendaal moet vier jaar de cel in, omdat hij op 5 december vorig jaar plaatsgenoot Younes B. in de rug schoot op de Diamantdijk in hun woonplaats. Dat bepaalde de rechtbank in Breda maandag.

De straf is gelijk aan de eis. De schietpartij was het begin van meer geweld in Roosendaal. Broer Hicham B. van de schutter mishandelde meteen na de schietpartij Younes B., vlak voor het politiebureau waar Younes heen was gevlucht. Younes zou op zijn beurt de woning van Hicham hebben beschoten toen die in februari vrijkwam uit voorarrest. Younes moet zich daarvoor later verantwoorden.

Hicham kreeg zes weken cel.

De oorsprong van de ruzie zou liggen in een door Younes geripte partij van 30 kilo hash bij een familielid van de broers. Zelf zei Jaouad B. dat hij had geschoten na talloze bedreigingen tegen hem en zijn familie.