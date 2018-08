Advies: nieuw overleg over kazerne mariniers

Het ministerie van Defensie moet opnieuw om tafel met het personeel over de voorgenomen verhuizing van een marinierskazerne naar Vlissingen. Een onafhankelijke derde partij moet dit begeleiden. Dat adviseert de geschillencommissie die zich over het conflict tussen de leiding en het Korps Mariniers heeft gebogen.

Het besluit om te verhuizen werd in 2012 genomen, maar is sindsdien fel bekritiseerd door het personeel. Zelfs de commandant van het Korps keerde zich onlangs in een column tegen de verhuizing en legde een verband tussen de voorgenomen verhuizing en de leegloop bij het Korps Mariniers.

De geschillencommissie vindt dat de partijen opnieuw om tafel moeten om de meningsverschillen op een rij te zetten. Ze stelt voor deze gesprekken te voeren onder begeleiding van een derde partij, en suggereert daarbij iemand van het Inspectoraat-Generaal der Krijgsmacht te betrekken.

De mariniers, verenigd in een medezeggenschapsraad, hebben forse kritiek geuit op de verhuizing van Doorn naar Vlissingen.

Het personeel vindt dat het niet tijdig genoeg is betrokken in het proces. De geschillencommissie onderschrijft dit kritiekpunt, maar benadrukt tegelijkertijd dat het besluit om te verhuizen van politieke aard is, en dat de medezeggenschapsraad daar geen stem in heeft.