Brand bedrijf met gevaarlijke stoffen Venlo

Bij een coatingbedrijf op een industrieterrein in Venlo is een grote brand uitgebroken. Daarbij komen gevaarlijke stoffen vrij. Door middel van het luchtalarm en via een NL-Alert wordt omwonenden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten.

De brand woedt in zuurbaden die gebruikt worden om materialen in te reinigen. Het is volgens de brandweer niet duidelijk welke schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Omdat het redelijk windstil is, blijft de rook boven het industrieterrein hangen.

Het bedrijf ligt aan de Groot-Bollerweg. Vorig jaar juni explodeerde daar een vat met 1000 liter salpeterzuur, wat vervolgens over de bedrijfsvloer vloeide.