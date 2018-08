Hulp voor boeren na aanhoudende hitte

Boeren die door de aanhoudende droogte in financiële problemen zijn geraakt krijgen hulp van de overheid. Zij kunnen een verklaring aanvragen, waarmee ze vervolgens een overbruggingskrediet bij de bank kunnen aanvragen. Dat kondigt minister Carola Schouten (Landbouw) dinsdag aan.

In december krijgt de landbouwsector toeslagen van de Europese Unie uitgekeerd, maar vanwege de aanhoudende hitte komt dat voor sommige boeren mogelijk te laat. Een overbruggingskrediet moet die boeren helpen om tot het einde van het jaar hun hoofd boven water te houden.

Aan de Europese toeslagen zijn bepaalde voorwaarden verbonden, over wat voor gewassen boeren moeten planten. Schouten gaat in Brussel pleiten voor een tijdelijke ontheffing van deze verplichtingen, zodat boeren veevoergewassen kunnen zaaien. Door de hitte is een deel van het huidige veevoer in het veld verpieterd.

Vorige week werd al bekend dat boeren langer mest mogen uitrijden over het land. Normaal gesproken mag dit tot 1 september. Die grens wordt nu twee weken verschoven.