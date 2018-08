Mogelijk langere straf na mishandeling ober

Twee Nederlandse broers die worden verdacht van het mishandelen van een ober in Tsjechië, kunnen daar langer achter de tralies verdwijnen dan eerder gedacht. Het Openbaar Ministerie (OM) in de hoofdstad Praag beschouwt de vechtpartij nu als een poging tot moord. Dat kan worden bestraft met een gevangenisstraf van achttien jaar cel, bericht de krant Deník. Het OM baseert zich op medisch onderzoek naar de ernst van de verwondingen.

De mannen waren in april betrokken bij de vechtpartij die in Tsjechië en Nederland tot grote verontwaardiging leidde. Een groep Nederlanders mishandelde de ober nadat ze erop waren aangesproken dat ze op het terras hun eigen bier dronken. Drie mensen uit de groep kregen later voorwaardelijke celstraffen. Twee anderen konden vertrekken omdat ze juist hadden geprobeerd de boel te sussen. De broers zitten nog vast.