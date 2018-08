Nederlands hitterecord kan dinsdag sneuvelen

Een dag nadat Nederland de tweede officiële hittegolf in drie weken tijd voor de kiezen heeft gekregen, wordt dinsdag mogelijk de hoogste temperatuur bereikt die ooit in ons land is gemeten. Dat hitterecord dateert van 23 augustus 1944 toen het kwik in het Gelderse Warnsveld opliep tot 38,6 graden.

,,Vooral voor weerkundigen een spannende middag. We komen in elk geval heel dicht in de buurt van dat record”, aldus een woordvoerder van Weeronline. Hij is wel bang dat Saharazand in de lucht, roet in het eten gooit. ,,Dat zand zorgt ervoor dat het zonlicht wordt gefilterd en daardoor kan de temperatuur iets minder hard oplopen.” Het zand heeft volgens hem een ,,dusdanig remmend effect” dat het nog wel eens een spelbreker kan worden.

Vooral de laatste uren van dinsdagmiddag zal het erom spannen, denkt Weeronline. ,,Het is heel goed mogelijk dat het warmste moment van de dag ergens tussen 18.00 en 19.00 uur wordt gemeten.”

Mocht het Nederlands hitterecord niet sneuvelen, dan kan nog wel het landelijk dagrecord van 7 augustus worden verbroken. In het Limburgse Arcen werd het op deze dag in 2003 volgens het weerbureau 37,8 graden. Halverwege dinsdagmiddag zat het kwik daar nog maar twee graden onder.

Eind vorige maand, op 27 juli, werd de hoogste temperatuur ooit in Nederland gemeten overigens net niet gehaald. Zowel in Arcen als in het Zeeuwse Westdorpe werd het 38,1 graden, een halve graad onder het record.

De vorige officiële landelijke hittegolf, gemeten in De Bilt, was van 15 tot en met 27 juli. De tweede, huidige hittegolf begon twee dagen later, op 29 juli.