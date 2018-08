Skûtsjesilen afgeblazen: te weinig wind

Het skûtsjesilen in Friesland valt dinsdag in het water. Er staat zo weinig wind, dat de zeilwedstrijd in Eernewoude is afgelast. De race wordt volgende week dinsdag ingehaald op een andere plek in Friesland, bij Woudsend.

Aan het SKS-skûtsjesilen doen elk jaar veertien skûtsjes mee, die allemaal een stad of dorp vertegenwoordigen. Er zijn elf races in dertien dagen. De race van dinsdag zou de derde van dit jaar zijn. Eernewoude en Leeuwarden gaan aan de leiding in de tussenstand. De competitie eindigt op 17 augustus bij Sneek.

Skûtsjesilen dateert van de negentiende eeuw. Deelnemers gebruiken oude platbodems waarmee turf, mest en andere lading tot bij de boerderijen werd gebracht. Als er weinig werk was, werden er zeilwedstrijden georganiseerd. De schipper haalde dan alle huisraad uit zijn skûtsje en ging de sportieve strijd aan met andere broodschippers.