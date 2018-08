Aangespoelde potvissen waren uitgehongerd

De dertig potvissen die in 2016 in vijf landen waaronder Nederland aanspoelden, konden niet aan eten komen en waren uitgehongerd. Dat zegt Lonneke IJsseldijk, marien biologe bij de Universiteit Utrecht, na onderzoek.

Volgens haar zijn de dieren niet doodgegaan door menselijk handelen. ,,De oorzaak was niet: plastic, een infectie, verstrikking, aanvaring, chemische vervuiling en verandering van de temperatuur van het zeeoppervlak”, aldus IJsseldijk.

Internationale teams van wetenschappers en experts uit heel Europa onderzochten in totaal 27 dode potvissen. De dieren hadden voor het laatst gegeten in Noorse wateren, minimaal 1300 kilometer verderop, blijkt uit het onderzoek. Waarom de potvissen de Noordzee in zijn gezwommen blijft onduidelijk.

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.