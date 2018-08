Glennis Grace naar liveshows AGT

Glennis Grace is door naar de liveshows van America’s Got Talent. De Amsterdamse maakte indruk op de jury met haar versie van Nothing Compares 2U van Prince.

De zangeres kreeg in de voorrondes vier keer een volmondig ‘ja’ voor haar versie van Run To You van Whitney Houston.

Voordat ze het nummer van Prince inzette, zei Glennis naar jurylid Mel B geluisterd te hebben, die haar na haar auditie op het hart drukte ook andere nummers dan die van Whitney Houston te zingen.

Op sociale media regent het complimenten voor Grace, die door vele volgers van het programma als grote kanshebber voor de winst wordt gezien.

De liveshows beginnen volgende week en daarin neemt Glennis het op tegen zes andere kandidaten. Als ze wint krijgt ze in ieder geval een miljoen dollar en een platencontract.