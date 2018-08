Man rijdt in op handhaver vanwege bekeuring

Een handhaver van de gemeente Den Bosch is met de schrik vrijgekomen toen een man die hij had bekeurd met hoge snelheid op hem inreed. Hij kon volgens de politie ,,wonder boven wonder” net op tijd wegspringen toen de auto achteruit op hem afkwam.

Kort ervoor had de eigenaar van de auto de handhaver en zijn collega al beledigd. Ook probeerde hij een van hen een klap te geven, maar ook die wist de ambtenaar te ontwijken. De dader had de boete gekregen omdat hij zijn auto fout had geparkeerd.

De politie beschouwt het inrijden op de toezichthouder als poging tot doodslag en is op zoek naar de automobilist. Die bedreigde de handhavers volgens de politie ook daarna nog. Omstanders haalden hem uiteindelijk weg. Er is aangifte tegen hem gedaan.