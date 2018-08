Tele2 compenseert gedupeerden storing

Telecomaanbieder Tele2 compenseert zijn klanten die afgelopen weekend last hadden van de storing van de mobiele diensten in het buitenland.

Klanten zonder Unlimited databundel krijgen eenmalig een aanvulling van 2GB op hun databundel, die geldig is tot eind september. Wie wel zo’n Unlimited-bundel heeft, krijgt eenmalig 5 euro korting op de factuur van september. De compensatie is bedoeld voor Tele2-klanten die tussen vrijdag 3 augustus 10.00 uur en zaterdag 4 augustus 21.00 uur in het buitenland waren.

De storing werd veroorzaakt door een overbelasting van roaming-aanvragen op het netwerk. Tele2 zegt wettelijk niet verplicht te zijn om een compensatie uit te keren voor storingen in het buitenland, maar het bedrijf doet dit toch uit coulance. ,,Wij begrijpen dat de storing heel vervelend is geweest, omdat onze klanten niet online konden zijn gedurende die periode”, meldt een woordvoerster.