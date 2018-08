Facebook-video was laatste boodschap Dille

Een filmpje op Facebook was de laatste boodschap van Willie Dille, gemeenteraadslid voor de PVV in Den Haag. Daarin zei ze dat ze was ontvoerd, verkracht en mishandeld door een groep moslims. Ze zei dat Arnoud van Doorn erachter zat, een oud-PVV’er die zich heeft bekeerd tot de islam en nu voor een islamitische partij in de Haagse raad zit. ,,Hij haat mij intens, het is een vreselijk gemene man”, zei ze. Ook zei Dille dat ze werd bedreigd ,,en niemand doet wat”.

Na het posten van het filmpje, dat met een telefoon was opgenomen, kreeg Dille veel kritiek. Van Doorn zei dat hij overwoog aangifte te doen van smaad. De PVV bleef achter haar raadslid staan en vroeg om Dille met rust te laten. Na haar dood liet de partij weten: ,,Wat haar is overkomen en vooral de reacties daarop, kon zij niet meer dragen.”

Het was niet de eerste kwestie waar Dille mee te maken kreeg. In 2016 ontstond ophef toen ze een filmpje plaatste waarin de islamitische halve maan werd weggevaagd door een atoombom. Daarbij stond de tekst ,,exterminate islam now… and send it back to hell” (roei de islam uit en stuur hem terug naar de hel).

Eerder dit jaar liet de gemeente Den Haag onderzoek doen naar Dille. Als Haags raadslid moest ze in Den Haag wonen, maar zij zou veel vaker in buurgemeente Rijswijk verblijven en in de praktijk vooral daar wonen. Het onderzoek bracht geen duidelijkheid. De twijfels bleven, maar Dille mocht in de raad blijven. In haar filmpje zei Dille dat Van Doorn ook achter die meldingen zat.

Dille zorgde voor gehandicapte kinderen. In het filmpje zei ze dat ze werd bedreigd toen ze met een gehandicapt kind wandelde. ,,Ik ben bang dat ze mijn kinderen, mijn log├ęs, gaan pakken en daar kan ik niet mee leven.”

Dille zat in 2010 al kort in de gemeenteraad van haar geboortestad. Ze verruilde die zetel na een paar maanden voor de Tweede Kamer, hemelsbreed zo’n 200 meter verderop, maar in 2012 keerde ze terug naar de raad. Dit jaar leek ze haar raadszetel kwijt te raken. Ze stond tweede op de kandidatenlijst van de PVV, die twee zetels kreeg, maar lijstduwer Henk Bres bleek met voorkeursstemmen te zijn verkozen. Uiteindelijk stond hij zijn plaats af aan Dille.