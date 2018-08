Kans op zware storm op de Wadden

De oostelijke helft van de Waddeneilanden krijgt donderdagavond mogelijk te maken met een zware storm. Volgens Weeronline kan de storm op de eilanden windkracht 10 bereiken. De noordwestkust van Nederland moet zich volgens het KNMI en Weeronline voorbereiden op een noordwesterstorm met windkracht 9. De storm kan veel schade aanrichten,doordat bomen door de droogte ernstig verzwakt zijn en makkelijk omwaaien.

Het KNMI heeft donderdagmorgen code geel afgekondigd voor bijna het hele land. In Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen vallen donderdag aan het eind van de ochtend al zware buien met kans op hagel en onweer. In het zuiden en oosten van het land is het nog broeierig warm met temperaturen van ongeveer 26 graden Celsius.

De buien in het zuidoostelijke deel van het land trekken in de loop van donderdagmiddag weg. In de avond komen er nieuwe buien opzetten, die vanuit het zuidwesten over het land trekken. Bij deze buien komen zware tot zeer zware windstoten voor. In de tweede helft van de nacht neemt de stormachtige wind af.

Vrijdag is het in het hele land koeler. Volgens het KNMI wordt het zelfs in het zuidoosten niet warmer dan 22 graden Celsius. Daarmee zou een einde komen aan de regionale hittegolf, die daar dan 29 dagen heeft geduurd.