Krikke breekt vakantie af na overlijden Dille

Burgemeester Pauline Krikke heeft haar vakantie afgebroken naar aanleiding van het overlijden het PVV-raadslid Willie Dille. Krikke keert terug naar Den Haag.

Ze heeft geschokt gereageerd op het overlijden van Dille. ,,Het bericht van het overlijden van Willie Dille raakt mij zeer. De gemeenteraad van Den Haag verliest een betrokken en gepassioneerd raadslid en collega. Willie Dille stond voor haar zaak. Ze kon stevig debatteren, maar kon ook humoristisch uit de hoek komen. We zullen haar zeer missen in de raad en in het debat”, aldus Krikke in een schriftelijke verklaring.

Krikke heeft namens het hele college en als voorzitter van de gemeenteraad haar medeleven en steun betuigd aan de PVV-fractie. ,,Mijn gedachten gaan uit naar haar familie en vrienden. Hierbij denken wij ook aan haar collega‚Äôs en partijgenoten van de PVV. Dit nieuws is voor iedereen een grote schok.”