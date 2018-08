OM bewust van verjaringstermijn Verstappen

Het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg is zich bewust van een mogelijke verjaringstermijn die kan gaan meespelen in de zaak Nicky Verstappen. Het is vrijdag namelijk twintig jaar geleden dat de toen elfjarige Nicky Verstappen dood werd gevonden op de Brunssummerheide in Limburg. Een dader werd nooit gevonden.

Moord, doodslag en verkrachting kunnen weliswaar niet verjaren, maar als die niet kunnen worden bewezen kan het zijn dat de zaak alsnog verjaard is. Bijvoorbeeld als alleen een lichter vergrijp bewezen kan worden. Daarvoor gelden verjaringstermijnen van drie tot maximaal twintig jaar. En die zijn nu dus voorbij.

,,We zijn ons zeker bewust van verjaringstermijnen”, laat een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) donderdagavond desgevraagd weten.

De politie heeft in een verwantschapsonderzoek naar de dood van Nicky inmiddels het DNA afgenomen van meer dan 15.000 mannen. Het onderzoek loopt nog.

Het gaat om het grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit in Nederland gehouden. Doel is om via een gedeeltelijke match van een DNA-familieprofiel zicht te krijgen op de dader. De politie hoopt dat bijvoorbeeld een broer, oom of neef in beeld komt. Via hen zou mogelijk de man kunnen worden getraceerd wiens DNA op het lichaam van Nicky werd gevonden.

Het OM liet eerder weten dat het verwantschapsonderzoek de laatste reƫle mogelijkheid is om deze zaak tot een oplossing te brengen. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaat het verzamelde DNA vergelijken met het DNA dat bij Nicky Verstappen is gevonden. Dat kan nog maanden duren.

Het onderzoek moet duidelijkheid geven over de dood van Nicky. In totaal kregen meer dan 20.000 mannen een oproep om DNA af te staan, maar velen kwamen niet opdagen.