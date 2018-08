Politie wacht nog op beelden fakkelgooiers

De politie in Eindhoven wacht nog op bewakingsbeelden die zijn gemaakt van de fakkelgooiers die zaterdag het begin van de voetbalwedstrijd PSV-Feyenoord verstoorden. Een politiewoordvoerder heeft dat donderdag gezegd in reactie op de aangiften die Feyenoord en de KNVB hebben aangekondigd. Zodra de beelden binnen zijn, zal een onderzoek worden gestart naar de daders.

Kort na de aftrap van het duel om de Johan Cruijff Schaal werden vanuit het vak met de aanhang van Feyenoord meerdere vuurwerkfakkels op het veld gegooid. Het duel werd daarom kort stilgelegd.

De politie wil niet zeggen wie de beelden moet aanleveren. Het is bekend dat PSV in het Philips Stadion beschikt over een uitgebreid camerasysteem, maar de supporters van Feyenoord zijn ook voor het vertrek uit Rotterdam gecontroleerd.

Zowel Feyenoord als de KNVB heeft aangifte gedaan. PSV laat in een reactie weten dat de beelden woensdag zijn gedeeld met Feyenoord om de betrokken supporters op te sporen. ,,Feyenoord gaat de beelden samen met de politie bekijken”, aldus een woordvoerder.