PVV-raadslid Dille berooft zich van het leven

Het Haagse PVV-raadslid Willie Dille heeft zich van het leven beroofd.

,,Met verslagenheid en intens verdriet hebben wij kennisgenomen van het plotseling overlijden van onze collega, strijdmakker, en bovenal vriendin Willie Dille. Wat haar is overkomen en vooral de reacties daarop kon zij niet meer verdragen”, schrijft de PVV Den Haag in een verklaring.

Dille (53) kwam woensdag in het nieuws nadat ze op Facebook een filmpje had geplaatst waarin ze stelde te zijn ontvoerd, verkracht en mishandeld door moslims. Ze zei dat de Haagse ex-PVV’er Arnoud van Doorn erachter zou zitten.

Van Doorn zei woensdag via Twitter als reactie op de berichtgeving daarover: ,,Beste media, ik ben op vakantie dus bellen heeft geen zin. Ik verlaag mij niet tot een inhoudelijke reactie op de aantijgingen van mw Dille. Wel overweeg ik aangifte wegens smaad/laster. Ik wens iedereen nog een mooie zomer.”

Dille werd in Den Haag geboren op 2 juni 1965. Ze was lid van de Haagse gemeenteraad en zat daarvoor voor de PVV in de Tweede Kamer.