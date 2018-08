Rode Kruis: tot nu 160.000 euro voor Syrië

Nederlanders hebben tot nu toe ruim 160.000 euro gestort op giro 7244 om de Syriërs te helpen die thuis komen in hun verwoeste huizen. Het Rode Kruis sloeg vorige week alarm over de erbarmelijke omstandigheden waaronder Syriërs hun leven weer moeten opbouwen. ,,Zij komen terecht in totale verwoesting en hebben geen middelen om te overleven. Hulp om hun bestaan weer op te bouwen is hard nodig”, zegt het Rode Kruis.

In Syrië keerden dit jaar al zo’n 750.000 mensen terug naar hun huizen in de gebieden waar voorheen werd gevochten. Het Rode Kruis roept Nederland op hen te helpen om met kleine ingrepen hun huizen weer leefbaar te maken. En te zorgen dat ze weer toegang hebben tot schoon drinkwater, voldoende eten en medische hulp.

Nu in steeds grotere delen van Syrië niet meer wordt gevochten, keren steeds meer Syrische vluchtelingen terug naar huis, ziet het Rode Kruis. ,,De Syriërs die terugkeren naar hun huizen zijn hoopvol, maar hebben wel dringend hulp nodig om zichzelf te kunnen redden”, aldus de organisatie. In en om de gebieden waar nog wel wordt gevochten blijft het Rode Kruis noodhulp verlenen.