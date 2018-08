Tien jaar cel voor inhuren Albanese bende

Een Nederlander is door de rechtbank in Tongeren veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf in België voor zijn rol in een gewelddadige overval op zijn ex-schoonouders in 2015. De man had een Albanese bende ingehuurd om geld bij het bejaarde echtpaar te innen vanwege een schuld van anderhalf miljoen euro die hij tijdens een relatie met hun dochter had opgebouwd. De Albanezen zijn veroordeeld van drie tot negen jaar cel.

Nadat de relatie in 2012 was beëindigd, weigerde de dochter van de zakenman mee te betalen aan de schuld. Ook de vader gaf niet thuis waarop de Nederlander zijn heil zocht bij Albanese criminelen.

In september 2015 overvielen vier mannen het echtpaar in hun villa in ‘s-Gravenvoeren in Belgisch Limburg. De zeventiger werd onder geweld gedwongen de codes te geven van de twee kluizen in de villa. Zijn ex-schoonzoon had de Albanezen verteld dat er 600 miljoen aan geld en juwelen zou liggen in het huis. Maar de buit viel tegen. De overvallers vluchtten uiteindelijk met een duur schilderij, een paar duizend euro en een horloge.

Drie uur na het begin van de overval kon het vastgebonden slachtoffer zich bevrijden en op het dak van zijn huis klimmen. Daar werd hij door buren opgemerkt.

De politie tastte lang in het duister over de identiteit van de gewapende en gemaskerde overvallers. De zaak kwam aan het rollen nadat een Nederlander zich in oktober bij de politie van Luik had gemeld. Volgens hem waren vijf Albanezen die dag binnengevallen in zijn vakantiewoning in Spa en hadden zij zijn vriendin en haar tien maanden oude dochter bedreigd.