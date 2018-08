Gaslek Roermond verholpen

Het gaslek in nieuwbouwwijk ’t Parcje in Roermond is gedicht. Omwonenden mogen weer terug naar hun huizen. Medewerkers van netbeheerder Enexis verrichten reparatiewerk maar ,,de uitstroom van het gas is gestopt”, aldus de Veiligheidsregio.

De politie zette de omgeving ruim af vanwege explosiegevaar. Tientallen woningen werden ontruimd. De bewoners werden onder meer opgevangen in een restaurant een een wijkcentrum. De brandweer maakte een zogenoemd waterscherm om te voorkomen dat het gas zich verder zou verspreiden.

Het lek zat in een leiding aan de zuidkant van de Limburgse stad. Tijdens graafwerkzaamheden was de hoofdgasleiding geraakt. In de omgeving was het sissende geluid van ontsnappend gas te horen.