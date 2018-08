Wilders: woorden schieten tekort

PVV-leider Geert Wilders heeft geschokt gereageerd op het overlijden van het Haagse PVV-fractielid Willie Dille.

,,Willie was een geweldige warme collega die altijd oog had voor haar medemens en de jeugd in het bijzonder. Wij zullen haar enorm missen. Woorden schieten tekort”, aldus Wilders. ,,We wensen haar partner, kinderen, haar collega‚Äôs uit de Haagse PVV-fractie en iedereen die haar liefhad heel veel sterkte met dit onbeschrijfelijke verlies.”

Dille zat twee jaar voor de PVV in de Tweede Kamer.