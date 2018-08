Windpiek minder zwaar dan verwacht

Het lijkt mee te vallen met de stormachtige wind die over Nederland trekt. De zwaarste windstoot die werd gemeten was op de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad, daar werd een zeer zware windstoot gemeten van 102 kilometer per uur. De wind bereikte daar kort na 22.00 uur even stormkracht, 9 Beaufort. Aan de westkust kwam het niet tot storm, meldt Weeronline.

De depressie bracht wel flinke regen- en onweersbuien mee. In een strook van het oosten van Brabant naar het oosten van Friesland en naar Groningen viel op veel plaatsen 20 tot 30 millimeter regen. Dit leidde op verschillende plaatsen tot wateroverlast. Vanuit Elburg werd 47 millimeter gemeld. Doordat de regen in korte tijd viel kon de riolering dit niet verwerken. In Zeeland en de westelijke helft van Zuid-Holland is 10-20 mm gevallen, op Walcheren 20-30 mm.

De minste regen, 3 tot 7 millimeter, viel in een strook van West-Brabant naar het Gooi. Enkele plekken kwamen zelfs niet verder dan 1 à 2 mm.

Vrijdag is er een mix van zon en wolken met kans op een bui, in het weekend is het overwegend droog en zomers warm.