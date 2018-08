Dille (PVV) wilde ‘geen bemoeienis politie’

Het overleden PVV-raadslid Willie Dille wilde zelf geen aangifte doen bij de politie en wilde ook geen bemoeienis van de politie. Dat melden de gemeente Den Haag en het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag na overleg tussen de Haagse burgemeester Pauline Krikke, de top van het OM en de politie over wat de afgelopen tijd is gebeurd rond de tragische dood van Dille.

,,Ze heeft om die reden ook niet meer informatie willen verstrekken op basis waarvan ambtshalve een onderzoek gestart had kunnen worden”, stelt het OM. Het gaat dan om onderzoek naar zowel de vermeende ontvoering en verkrachting als de beschuldiging dat de tot moslim bekeerde Haagse ex-PVV’er Arnoud van Doorn daarbij betrokken zou zijn geweest.

Van Doorn zei donderdag haar dood ,,een trieste zaak” te vinden. Vrijdag twitterde hij vanaf zijn vakantieadres: ,,Nederland, de media en de haatpolitici kunnen even de pot op”.

Dille (53) maakte woensdagavond een eind aan haar leven. De dagen ervoor kwam ze in het nieuws vanwege een filmpje dat ze op Facebook had gezet. Daarin vertelde Dille dat ze was ontvoerd, verkracht en mishandeld door moslims.

Volgens het OM is Dille eind vorig jaar door de politie benaderd om aangifte te doen, of haar verhaal te vertellen, nadat zij het aan iemand uit haar omgeving had verteld. Die melding is bij de politie terechtgekomen. Zowel de gemeente, in persoon van de burgemeester, als de politie heeft meermalen gesproken met Willie Dille en aangedrongen op aangifte, stelt de gemeente. ,,Om redenen die wij niet kennen, heeft zij dat niet gedaan”, aldus de driehoek.

Politie en OM benadrukken dat zij aanwijzingen die alsnog aanknopingspunten bieden, serieus zullen nemen.