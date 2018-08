Haitink onder vervangers Gatti

Onder anderen Bernard Haitink gaat bij het Concertgebouworkest de gaten opvullen die zijn ontstaan door het recente ontslag van zijn collega-dirigent Daniele Gatti. De chef-dirigent van het orkest werd weggestuurd na beschuldigingen van wangedrag tegenover vrouwen.

Eredirigent Bernard Haitink (89) dirigeert concerten tijdens Robeco SummerNights (29 augustus) en het Lucerne Festival (6 september). Het programma is voor de gelegenheid veranderd in Mahler 9. Haitink dirigeerde het orkest met Mahler 9 in juni ook al. Na zo’n concert kwam hij ten val en moest hij een tijdje herstellen.

Thomas Hengelbrock doet vrijdag de RCO Opening Night. Manfred Honeck neemt de concerten over op 23 augustus en op 3, 4 en 5 september. Kerem Hasan neemt het concert RCO meets Cyprus op 1 september voor zijn rekening.

Het plotselinge ontslag van Gatti stelt het orkest voor grote problemen, omdat concerten altijd lang van te voren worden geregeld en musici ook ruim van te voren bezet zijn.