Na 20 jaar nog geen spoor moordenaar Nicky

Het is vrijdag exact twintig jaar geleden dat de toen elfjarige Nicky Verstappen dood werd gevonden op de Brunssummerheide in Limburg. Ondanks het grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit in Nederland gehouden, waarbij meer dan 15.000 mannen DNA hebben afgestaan, is er nog altijd geen dader gevonden. De politie riep afgelopen juni drieduizend mannen extra op om materiaal af te staan. Over de opkomst kan de politie vrijdag niets zeggen, omdat het onderzoek nog loopt.

Nog altijd komen er tips en informatie binnen, laat een woordvoerder van de politie weten. ,,Deze lopen we allemaal uit en onderzoeken we.” Inhoudelijke mededelingen kan ze hierover niet geven.

Nicky Verstappen verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. De volgende avond werd zijn lichaam vlakbij het kamp gevonden.