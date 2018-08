Recordlange regionale hittegolven voorbij

Voor het eerst in bijna een maand komt het kwik vrijdag nergens in het land boven de 25 graden uit. Daarmee is een einde gekomen aan recordlange regionale hittegolven. Dat meldt Weerplaza.

Op een aantal meetpunten van het KNMI duurde de hittegolf vanaf 12 juli tot en met donderdag. De plaatsen met de langste ononderbroken hittegolf waren het Gelderse Hupsel en vliegbasis Twenthe. Daar duurde de hittegolf 29 dagen. Het oude record van 22 dagen in het Limburgse Arcen is daarmee ruimschoots verbroken.

Op vliegbasis Twenthe werd tijdens de 29 dagen durende hittegolf op vijftien dagen een tropische temperatuur van minstens 30 graden gemeten. De hoogst gemeten temperatuur was 36,2 graden. In Hupsel kwam het tijdens dertien dagen tot tropische temperaturen, waarbij 37 graden de hoogst gemeten temperatuur was.

De meeste tropische dagen, zestien, werden de afgelopen periode gemeten in Arcen. Daar werd het donderdag echter niet zomers warm, waarmee de hittegolf daar 28 dagen duurde.