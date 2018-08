VVD-senator De Grave naar Raad van State

Ex-minister en VVD-senator Frank de Grave is voorgedragen als nieuw lid van de Raad van State, een belangrijk adviesorgaan van de regering. Het kabinet moet over de voordracht door de raad nog de knoop doorhakken.

Oud-politicus De Grave (63) ziet het ,,als een hele mooie afronding”, zo laat hij aan het AD weten. De raad geeft bijvoorbeeld adviezen over geplande wetten. ,,Dat is toch de kern van de democratie.”

De Grave zit sinds 2011 in de Eerste Kamer. In 1982 kwam hij in de Tweede Kamer. Hij werd in 1991 wethouder en locoburgemeester in Amsterdam. Hij was minister van Defensie in het tweede kabinet van Wim Kok (1998-2002).

De Raad van State, met de koning als voorzitter, krijgt op 1 november een nieuwe vicepresident. D66-senator Thom de Graaf volgt dan Piet Hein Donner op.