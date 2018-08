In een woning aan de Rietweg in Goes is een grote brand uitgebroken. Daarbij komt veel rook vrij, die richting het dorp Kloetinge trekt. Omwonenden zijn door middel van een NL-Alert gewaarschuwd. Ze krijgen het advies om ramen, deuren en ventilatieroosters gesloten te houden.

De brand woedde in eerste instantie in een schuur van een woning aan Buys Ballotstraat, maar sloeg over naar de woning aan de Rietweg. Volgens de brandweer is niemand meer in het huis aanwezig.